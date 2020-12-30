指揮中心今（30日）證實，日前搭華航包機返台的發燒少年確診英國變種病毒株。（圖為114名旅客自英返抵桃園機場／陳麒全攝）

英國變種新型冠狀病毒傳染力高達70％，引起國際關注，指揮中心今（30日）證實，日前搭華航包機返台的發燒少年確診英國變種病毒株，宣布元旦起將實施鎖國一個月。台大感染科名醫黃立民認為，雖然鎖國的確有成效，但仍會有國人入境，更重要的是防堵病毒進入社區，尤其是年關的返鄉潮。

英國變種病毒進入台灣，我國疫情再度嚴峻，指揮中心指揮官表示，外籍人士自明年1月1日零時以後，將禁止來台，也不得來台轉機。本國籍人士入境也變更嚴格，自1月15日起，除了要提供登機前3日內陰性證明外，更需配合加強升級版的居家檢疫，1戶僅能有1人，除非同行返台的人，才能在同一戶進行居家檢疫。

鎖國是否能有效防堵疫情升溫？根據《ETtoday》報導，台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，英國變種病毒傳染性快，入境國內無可避免，台灣採取鎖國雖然能發揮效果，但本國人仍會回台，仍有潛在風險。因此，目前最重要的是防堵病毒進入社區，在國門前就守住，而過年前的返鄉潮更是防疫重點。

針對即將過年返台的人潮，台中大里仁愛醫院家庭醫學科醫師吳承羲也在個人粉專「東村誠醫師的診療室」表示，面臨新冠肺炎一週年，再加上英國變種病毒入境，「看來會是場硬仗」，不過現在也只能繼續守了。

(中時新聞網)