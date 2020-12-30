苗栗縣橋梁正常使用數量有1463座，其中索力橋梁6座、橋齡20年以上橋梁720座，苗栗縣政府每年辦理定期檢測改善，提升橋梁安全，今年縣府攜手鄉鎮市公所共同維護管理縣轄橋梁，延長使用壽命。

縣府工務處長古明弘指出，苗栗縣車行橋梁區分為北苗栗及南苗栗，各區每2年辦理定期檢測，從2000年至今年已完成12次全縣橋梁定期檢測。工務處指出，縣府所轄橋梁有21座具沖刷危險、36座橋下堆放雜物、246座橋護欄高度不足、66座河道設施損壞。今年縣府邀集所屬單位及各鄉鎮市公所研議達成共識，攜手維護橋梁安全。

古明弘表示，具沖刷危險橋梁由縣府及鄉鎮市公所於汛期及災害前後，加強維護管理或啟動必要管制措施，並計畫建立群組，以即時回報最新災害因應作為，另因橋下堆放廢棄物，常為火災發生主因，因此由鄉鎮市公所管理並維持淨空，確保橋梁使用時的交通安全，維護橋梁使用功能，延長橋梁的使用壽命。

苗栗縣橋梁經定期檢測結果，目前沒有立即性危險橋梁，其餘橋梁維修經費，會再向中央爭取相關經費補助，把關全縣的橋梁通行安全，提升整體道路服務品質。

(中時 )