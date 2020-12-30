淡水55歲義交路口遭撞 雙腿骨折、頭部重創急救中 19:162020/12/30 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水55歲義警路口遭撞 雙腿骨折、頭部重創急救中。（戴上容翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 淡水55歲義交路口遭撞 雙腿骨折、頭部重創急救中（戴上容攝） 25歲楊姓男騎士30日下午5時騎乘重機，行經淡水區中正東路往台北方向時，不明原因撞擊在路邊指揮交通的55歲黃姓義交，楊姓男騎士四肢擦挫傷，義交黃男則頭部重創、雙腿骨折在馬偕醫院急救中，經警方酒測，雙方酒測值為0，警方正釐清事發經過。 高學歷男友叫淡水60歲婦匯款救人 淡水警揭開騙局 25歲女星魚尾禮服全透視 邪惡視角內搭三角小褲遭看光 (中時 ) #義交 #55歲 #雙腿 #頭部重創 #楊姓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄女騎士3貼撞休旅車 5歲女童沒戴安全帽顱內出血死 19:022020/12/30 社會 邵氏女星歐嘉慧病逝享壽82歲 昔遭汪明荃搶尪離婚遠走美國 09:252020/12/30 娛樂 妙齡女疑緊張誤踩油門 6旬阿伯遭拖行輾壓重傷亡 11:232020/12/29 社會 台南2警10分鐘內 連逮酒駕、毒品兩案 19:002020/12/30 社會 天氣冷楊冪脫了「假裝在夏天」 曝招牌美腿三角地帶看光 15:102020/12/30 娛樂 當最正主播遇上甜心主播 絕世神顏同框「長好像」 19:312020/12/30 娛樂 3歲童摔成植物人血濺200公分高 無照保母：不知牆上怎有血 14:382020/12/29 社會 萊豬將終結小英神話 04:102020/12/29 時論廣場 逆倫弒親 精神鑑定成定罪關鍵 04:102020/12/29 社會新聞 思覺失調被告 可裁定緊急監護 04:102020/12/29 社會新聞 不定時炸彈！女子疑血壓高頭暈 駕車連三撞 15:442020/12/29 社會 社會熱門新聞 元旦連假中市交管看這裡 警籲：勿違規 - 社會 雞排妹抽脂整形爭議懶人包 醫美診所提告妨礙名譽求償300萬 - 地方 SWAG女優西門町徵炮友 警解開紙牌上QR Code之謎 - 社會 高雄通緝犯開車衝撞警車 員警開11槍還擊 五甲派出副所長受傷 - 社會 獨》高雄3匪倒車撞警影片曝光 警連開11槍 歹徒死巷棄車1死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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