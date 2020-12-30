淡水55歲義交路口遭撞 雙腿骨折、頭部重創急救中（戴上容攝）

25歲楊姓男騎士30日下午5時騎乘重機，行經淡水區中正東路往台北方向時，不明原因撞擊在路邊指揮交通的55歲黃姓義交，楊姓男騎士四肢擦挫傷，義交黃男則頭部重創、雙腿骨折在馬偕醫院急救中，經警方酒測，雙方酒測值為0，警方正釐清事發經過。

(中時 )