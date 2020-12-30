台灣防疫表現相當優秀，被彭博列為第3名，曾受到多個國家的讚許，不過今(30日)出現首例英國變種病毒個案，指揮中心表示，為日前搭乘華航自英國倫敦返台的一名少年，由於他下機後發燒至39度，經過基因序列比對後，證實為英國變種病毒，消息一出引起各界關注；連韓媒《韓聯社》都在新聞網首頁刊登出此消息。

南韓國內最大的官方通訊社《韓聯社》30日引述台灣媒體報導，標題寫著，「台灣首次發現新冠變種病毒…禁止外國人入境」，內文中指出，來自英國一種新的冠狀病毒感染，正向世界許多國家蔓延，而今日在台灣發現。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會時，公佈1起新冠變種病毒株病例，為從英國搭機入境的台籍少年。

韓聯社更在報導中指出，台灣政府決定自明年1月1日起，全面禁止未持台灣居留證的外籍人士入境，且從1月15日以後入境者，將加強集中隔離管理制度，居家隔離制度也規定每一戶只能容納1名隔離者。

對於今日在台發現英國變種病毒，記者提問，剩餘2名確診者是否也染上變種病毒？指揮中心發言人莊人祥則回應，除了發燒少年的CT值15，其他兩名確診者都30多，由於病毒含量太低，沒辦法送基因序列分析，不過，另外還有13株的個案檢體已送去分析，將會釐清是否為變異病毒株。

(中時新聞網)