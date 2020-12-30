私立啟英高中學生楊理涵，自高中開始參與台大「希望入學」方案，藉由協助低收家庭升學的計畫，楊理涵3年來憑藉在校努力，下課後仍持續補習、溫習書中所學，總算成功錄取台灣大學動物科學技術系，喜愛動物的她決定在未來發揮專業，一圓動物保育之夢。

楊理涵出身單親清寒家庭，父親過世時後家中頓然失去經濟支柱，馬來西亞華僑的母親帶著年僅8歲的她與3歲妹妹，胼手胝足度過相當長的一段時間。由於經濟壓力遽增，楊理涵曾舉家搬遷到馬來西亞生活3年，直到國二下學期才回到台灣，但兩國教育體制、授課內容迥異，也讓她在就學之路上相當辛苦。

認真向學的楊理涵，在課業上一路追趕同學腳步，總算讓她在國中會考時，拿下進入中壢高中就讀的門票，但她毅然決然選擇就讀啟英，靠著獎學金和「希望入學」計畫，3年來苦讀學科專業，將書中知識背得滾瓜爛熟，熱衷於動保的她，也趁課餘時間進入動物醫院實習，並擔任木柵動物園志工，學習保育觀念。

皇天不負苦心人，楊理涵在今年靠著實力錄取台大動物科學技術系。她說，看著母親堅强的背影，明白自己必須更加堅强，不讓母親擔心受怕，因此從小特別用功、自行上學，也會主動照顧年幼妹妹，人生的多次轉折也成為成長養分，造就思緒成熟懂事的她，期待能在大學時利用系上所學，向世人歸廣保育概念，為流浪動物盡一份心。

楊理涵表示，感謝啟英高中董事長吳慶堂及王美只媽咪提供40萬元的獎助學金助學，讓她為母親分憂，也讓她為自己圓夢。在校3年除有獎學金的資助外，每年寒冬之際，王美只更是自掏腰包，給予每個低收的家庭5仟元的春節紅包，讓她充滿感激。

(中時 )