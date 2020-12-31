NBA官方今日宣布，過去一周接受新冠病毒檢測的495名球員中，沒有一名被確診為陽性，意味著30支球隊球員都徹底執行防疫措施，將疫情防阻在球場外。
NBA聯盟2月2日公布新冠第一輪檢測結果，546名球員中有28人呈陽性，當地時間12月10日報告只有一例，上周報告2例新冠病毒陽性檢測結果，本周確診案例歸零，顯然這一趨勢繼續朝著正確方向發展。
根據NBA和球員工會的健康和安全協議（防疫規定），任何新冠檢測為陽性的球員都將被強制隔離，直到他們得到批准結束隔離為止。
(中時 )
NBA官方今日宣布，過去一周接受新冠病毒檢測的495名球員中，沒有一名被確診為陽性，意味著30支球隊球員都徹底執行防疫措施，將疫情防阻在球場外。
NBA聯盟2月2日公布新冠第一輪檢測結果，546名球員中有28人呈陽性，當地時間12月10日報告只有一例，上周報告2例新冠病毒陽性檢測結果，本周確診案例歸零，顯然這一趨勢繼續朝著正確方向發展。
根據NBA和球員工會的健康和安全協議（防疫規定），任何新冠檢測為陽性的球員都將被強制隔離，直到他們得到批准結束隔離為止。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。