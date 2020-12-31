過去10年來，美國經濟成長優於其它開發國家，加上美國科技公司帶動公司利潤成長，當歐洲、日本維持低利率時美國提高利率，帶動美元持續走高。據統計，2014年7月到2020年4月，美元升值了27%，然2020年初突發的新冠病毒改變了美元格局，美國將利率降到零利率，5月開始美元開始貶值。大姆哥投顧統計，美元今年以來下跌了6.7%，然隨著明年全球經濟景氣回溫，預期明年美元仍將持續今年貶值趨勢。

Goldman Sachs證券認為，美元高估值（今年3-4月間美元被高估20%，即使目前仍被高估10%）加上無利差優勢，預期未來12個月美元將下滑6%，到2024年將下滑15%。HSBC認為美元下滑為週期性下滑，非結構性下滑，在財政和貨幣寬鬆下，預期美元弱勢將維持一段較長時間。

至於歐元，2021年歐洲經濟回復力道較美國弱，但預期美元走軟，加上過去市場Underweight（低配）歐元資產，預期市場會增持歐元資產，同時歐洲復興基金啟動也將持續帶動歐元上漲。惟歐洲央行景氣刺激擴大資產負債表力道比美國激進，預期歐元上漲幅度將會小於其他G10國家。

澳幣和全球貿易，特別是和大宗商品價格連動性相關，今年下半年受到大宗商品價格走高影響，澳幣收復上半年下滑失土，全年上漲了8.4%，如果計算從今年低點到12月28日，澳幣反彈了近23%。高盛證認為2021年澳幣受惠全球貿易復甦加上大宗商品如銅、石油預期上揚，將會帶動澳幣走高，匯豐證也認為即使澳幣今年上漲，仍無高估值之虞。

人民幣方面，隨著美國總統拜登當選，中美貿易爭端最壞時期已過，加上中國高利率帶動全球資金流入中國債券市場，高盛證認為人民幣未來12個月可以看到1美元兌6.3人民幣。匯豐證則認為2021年人民幣走勢將會是雙向波動，而不是如2020年底單向波動，主要是中國經濟先行復甦，隨著全球疫苗接種，中國先行優勢減緩，加上人民幣自由化，對外投資增加，人民幣流出，預期2021年底人民幣匯率和2020年底相符。

(時報資訊)