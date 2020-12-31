基隆市506壯觀里公車路線順利開通，市長林右昌期許這條路線能夠長久營運下去，31日親自前往壯觀里的候車站與市民一同等待公車。

林右昌表示，壯觀里有許多大型社區，約2千戶，人口達6千多人，目前市公車僅有410、510路線，但主要行駛至七堵火車站，此外，787路線因屬新北市公車，無法使用本市發行的社福卡，因此接獲不少市民反映，希望能闢駛往基隆車站的市公車路線，因此，開始由交通處與公車處研究新路線，補足壯觀里聯外交通的不足。

市長林右昌31日親自前往壯觀里的候車站與市民一同等待公車。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

市長林右昌31日親自前往壯觀里的候車站與市民一同等待公車。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

林右昌說，很高興壯觀里506公車終於要啟航，壯觀里有非常多的居民，在地里長及多位議員長期以來一直很關心，希望未來搭乘都能夠符合運量規畫，期許這條路線能夠長久營運。

交通處處長李綱指出，考量公車處整體營運調度需求，將營運效能最佳化，506路線目前規畫平日3班次，分別為早上9點、中午12點15分、下午3點40分，由壯觀里的松竹梅社區發車，路線行經樂利二街、麥金路、安樂路、中山一路、忠一路至城隍廟站，路線將試營運半年，並蒐集試營運期間搭乘資料，將營運效能不佳或路線重疊率過高的路線，予以整併或調整。

(中時 )