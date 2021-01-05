（交通部試辦QR Code搭車，用LINE Pay乘車碼回饋20％。圖／一卡通公司提供）

因應多元支付發展，交通部完成行動支付設備產業標準的訂定，即日起公路總局開始推動公車先導QR code行動支付，協助國內客運業者導入創新科技，加速數位轉型的腳步。

5日上午於交通部召開記者會，由交通部部長林佳龍主持，並邀集參與行動支付試營運的一卡通公司等業者參與啟動儀式，正式宣布北中南共5條路線試辦手機出示QR Code乘車碼，即可輕鬆搭乘公車及客運。

首波交通部公路總局試辦行動支付QR Code乘車碼的客運路線，北部有大都會客運2088基隆女中/八斗子-市府轉運站及國光客運1800中崙-基隆路線，中部有豐原客運865谷關-梨山及866天池達觀亭-武陵農場路線，南部則有高雄客運、屏東客運、國光客運的9189墾丁快線等路線先行導入行動支付系統。

參與試辦的一卡通公司表示，一卡通公司與LINE Pay領先其他業者，已陸續於高雄捷運、高雄及新北指定公車、還有淡海輕軌導入乘車碼搭車服務，滿足民眾行動支付搭車需求，爾後會配合導入交通部乘車碼的規格，將更有助於民眾跨運具轉乘及多元支付使用上的便利性。

為鼓勵民眾體驗LINE Pay乘車碼的便利，透過LINE Pay「乘車碼」功能使用LINE Pay Money搭乘本次試營乘車碼的指定客運路線，除享有公路總局提供之公路客運基本里程免費及市區公車半價優惠外，即日起至2021年6月30日前，也比照已上線的高雄捷運、高雄市輪船(限鼓山-旗津航線，僅適用於行人走道，享全票20元優惠)、高雄市公車指定路線(高雄客運橘12鳳青幹線)及淡海輕軌等交通運具，再享筆筆LINE POINTS 20％點數回饋，且回饋無上限。

此外，搭乘指定公車(高雄市、新北市、台南市、金門縣)、及渡輪(金門縣浯江輪渡、新北市順風航業渡輪)，每趟可獲LINE POINTS 5點回饋，LINE POINTS 1點價值等於1元，可於下次LINE Pay消費時全額折抵使用，等於省了購物金，歡迎民眾多加使用享受優惠，並體驗行動支付帶來的便利生活。

(工商 )