大陸國家藥監局今（31日）批准了國藥集團中國生物北京公司新冠病毒滅活疫苗註冊申請，是大陸首支獲批准疫苗，同日，大陸國家衛健委副主任曾益新表示，新冠疫苗基本上屬於「公共產品」，一定會為全民免費提供。

曾益新表示，新冠疫苗的基本屬性屬於「公共產品」，價格可能會根據使用規模的大小有所變化，但是一個大前提是，肯定是為全民免費提供。

曾益新說，4月2日，全球第一個新冠滅活疫苗獲批開展Ⅰ、Ⅱ期臨床試驗，到6月23日，全球第一個啟動Ⅲ期臨床試驗，再到6月24日，經過嚴格的程序，依法依規審批開展緊急使用，再到7月份以來，多個疫苗陸續到境外去開展Ⅲ期臨床試驗，今天第一個疫苗附條件上市，大陸的疫苗研發工處於全球第一方陣。統計到11月底，已累計接種超過了150萬劑次，其中約6萬人前往境外高風險地區工作，沒有出現嚴重感染的病例報告，疫苗的安全性得到了充分證明，有效性也得到了一定的驗證。

(中時 )