日本經濟復興大臣（經濟再生擔當大臣）西村康稔昨天在推特表示，如果武漢肺炎疫情持續擴大，將考慮再度發布「緊急事態宣言」，希望民眾協助防疫，與家人過新年就好。

日本前首相安倍晉三4月7日曾發布中央級「緊急事態宣言」，「籲請」民眾除了維持生活必要的情況外，不要外出，為期1個月。

日本放送協會（NHK）報導，西村昨天晚間在推特發布他與國立國際醫療研究中心醫師忽那賢志拍攝的影片。

西村在影片中表示，如果武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大，為了守護國民的生命，將考慮再度發布「緊急事態宣言」，無論如何都必須遏止疫情擴散。

西村呼籲民眾協助防疫，新年與家人一起過就好，避免與平常不常見面的人見面、錯開新年首次參拜的時間，不要舉行成人式之後聚餐與新年會等。

西村也籲請首都圈等疫情較嚴重地區的民眾，如果非得返鄉過新年，請在玄關與高齡的雙親問候即可，而不要進入家中。

另外，忽那則表示，東京的醫療機構十分緊迫，醫療系統開始崩潰，有些需要住院的病患已經無法讓他們住院。如果疫情持續蔓延，原本醫療可以挽救的生命將無法挽救。

(中央社)