入冬後首波霸王級寒流來襲，食品股挾著宅經濟、農曆年前送禮旺季題材，今日個股紛紛揚升，泰山(1218)漲幅逼近2%、宏亞(1236)及黑松(1234)守在平盤上方，高價股中今日受壓，鮮活-KY(1256)翻黑在平盤下方整理，德麥(1264)及大統業(1232)勉強守住平盤。

霸王級寒流讓2021年元旦氣溫大跌，宏亞指出，這一波低溫，加上今年雨量少、日夜溫差大等條件，非常適合草莓生長，看好宅在家零食需求，旗下不敗經典77乳加巧克力推出草莓優格口味、草莓優格巧菲斯、歐維氏草莓優格bar，以及添加天然草莓乾調味的大本山益生菌，搶攻新年度商機，盼能為業績增添助力。

酒品市場進入旺季，黑松目前經營多種酒類品項，氣溫狂降，消費者在家聚餐增加，銷售可望維持穩定，今日股價力守平盤上方。黑松教育基金會昨日舉辦「黑松愛地兒環境提案競賽-成果發表活動」。今年更將主題訂為「地球森呼吸，樹與你愛地球的心。」讓老師帶著孩子進行創意發想，培養學生關心環境的素養及自主解決問題的能力。本次共10校11組繳交提案報告，最後由霄裡國小、潛龍國小、龍山國小、義興國小及高原國小奪得優勝，將各別獲得黑松教育基金會提供的推廣獎金2萬元、指導老師獎金1萬元以及學生團體獎金1萬元，以示鼓勵。（飲酒過量 有害健康）

(時報資訊)