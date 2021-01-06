亞德客-KY(1590)公布去年12月營收，由於市場需求復甦比原先預期佳，加上公司市場佔有率持續提升，12月接單金額創單月歷史新高，單月營收達19.78億元，年增32％，第4季營收達53.9億元，也突破去年第2季表現，再創史上單季新高。2020年不受疫情衝擊，全年營收創高，達191.03億元，年增20％。

公司指出，12月營收創高，來自機床設備及電池行業出貨有較高的成長率。而公司先前法說會預估，第4季受季節性影響，按照經驗營收可能季減5～10％，但最後繳出季增3.2％成績，遠優於預期。

今年各國5G相關需求持續增溫，同時疫情讓缺工問題更加嚴重，企業加速導入自動化設備，產業應用範圍擴大，自動化產業景氣的上升趨勢相當明顯，新一波自動化向上循環有助於提高相關零部件供應商的產能利用率，進而帶動產品報價上漲，亞德客-KY可望受惠於這波趨勢，營運持續維持在高檔。

(時報資訊)