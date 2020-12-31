日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，武漢肺炎）確診超過1300例，創下至今的新高紀錄，也是東京都首度單日新增破千例。

東京都知事小池百合子昨天召開記者會說，正面臨「規模前所未見的第3波疫情侵襲」，什麼時候發生爆炸性感染，及誰會被感染都不奇怪，「這個新年假期就是分水嶺」。

她並呼籲，新年假期「希望大家都能以性命優先」，跟家人待在家中安靜地度過，徹底做到「待在家中」，絕對不要去參加尾牙及春酒，也絕對不要舉行任何餐會。

(中央社)