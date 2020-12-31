東京新增武漢肺炎確診逾1300例 首度單日破千例 15:162020/12/31 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東京都今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，武漢肺炎）確診超過1300例，創下至今的新高紀錄，也是東京都首度單日新增破千例。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，武漢肺炎）確診超過1300例，創下至今的新高紀錄，也是東京都首度單日新增破千例。 東京都知事小池百合子昨天召開記者會說，正面臨「規模前所未見的第3波疫情侵襲」，什麼時候發生爆炸性感染，及誰會被感染都不奇怪，「這個新年假期就是分水嶺」。 她並呼籲，新年假期「希望大家都能以性命優先」，跟家人待在家中安靜地度過，徹底做到「待在家中」，絕對不要去參加尾牙及春酒，也絕對不要舉行任何餐會。 美通報英變種病毒感染首例 台東阿妹跨年照唱 北市今早決定 (中央社) #東京都 #假期 #新年 #感染 #武漢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫再升級 元旦起 非本國籍禁入境 04:102020/12/31 財經要聞 台灣輸出＋1 上海爆第4例台人確診個案 08:532020/12/31 生活 加州也爆突變新冠 美CDC：病毒恐早已「人傳人」 09:352020/12/31 國際 日本經濟復興大臣：疫情若擴大考慮發布緊急宣言 12:512020/12/31 國際 跨年不平安！台灣確診總數衝上800例 10:312020/12/31 生活 北市跨年照辦 柯文哲：別被不理智的恐懼打敗 11:332020/12/31 生活 新冠每日死亡創新高老美出遊沒在怕 變種病毒恐掀春季新流行 12:232020/12/31 國際 歐洲線貨櫃船運價 漲幅縮水 04:102020/12/31 財經要聞 台灣輸出再增一例到上海 莊人祥回應了 14:222020/12/31 生活 北市跨年晚會照辦「逆時中」遭質疑 賴香伶緩頰：尊重地方政府決策 11:182020/12/31 政治 高危族在陸台胞 可優先打疫苗 04:102020/12/31 焦點新聞 國際熱門新聞 輝瑞疫苗失效？護理師接種後仍確診 專家透露關鍵了 - 國際 拚翻盤！川普放鳥跨年趴貴賓 趕回白宮討論作戰 - 國際 新冠每日死亡創新高老美出遊沒在怕 變種病毒恐掀春季新流行 - 國際 血淋教訓！13歲少年染新冠僅1周 血噴滿病房慘狀曝光 - 國際 有了疫苗但缺一關鍵 美媒嘆：美恐須10年才能控制疫情 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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