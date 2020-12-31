全台多個縣市正因新冠肺炎疫情嚴峻取消跨年演唱會，台南市跨年夜卻接連傳出居家檢疫者偷跑案件，安平區31日凌晨4時50分張姓檢疫男子跑到KTV與友人歡唱，被臨檢警方查獲，北區郭姓男子上午10時許無故離開檢疫旅館，警方至下午仍在尋人中。

24歲張姓男子20日從馬來西亞入境，在安平區家中居家檢疫已11天，剩3天即可「出關」，卻在31日凌晨「破戒」，他故意將防疫手機丟在家中，跑到一家KTV與3名朋友歡唱，卻因過度喧嘩，引來警方包廂臨檢，警方在4時50分將他查獲，並通知台南市民政局與衛生局。

台南市北區55歲郭姓男子設籍金門縣，28日從大陸入境，原本要在安南區住家自行隔離14天，因住處被拆除，改在台南車站附近一家平價飯店檢疫。

才隔離第4天，郭男31日上午10時許突然拿著行李從檢疫旅館中離開，坐著客運北上，他的手機防疫APP立刻示警，警方依照影像動員尋人，目前得知他搭車北上，直到下午仍在搜尋中。

根據傳染病防治法58條，入境旅客應詳實填寫並配合居家檢疫措施。違反居家檢疫規定者，依照情節輕重，處10萬至100萬元罰鍰。

台南市民政局人員表示，台南市居家檢疫者偷跑案件已沉寂多時，在疫情嚴峻節骨眼發生兩起案件，已啟動行政調查，案件最終將交給台南市衛生局裁罰。

(中時 )