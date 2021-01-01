新冠疫情自去年在美爆發，至今嚴峻程度未減，甚至在突變新冠病毒入侵之下，各地跨年活動縮減，連全球最知名的跨年地點紐約時代廣場也不開放民眾進入，改在線上以虛擬方式舉辦。雖然知名的時代廣場球仍會隨著倒數計時降落，但見不到現場民眾在燦爛煙火與五顏六色的碎紙花下，相擁祝福新年到來的場面，為1907年以來首次。

全球最知名的跨年地點紐約時代廣場也不開放民眾進入，改在線上以虛擬方式舉辦。

報導指出，據《紐約郵報》報導，在過去跨年活動中，時代廣場往往會吸引來自全球上百萬名遊客在此迎接新的一年到來，但如今在疫情惡化之下，為了防疫考量，並未開放遊客進入的時代廣場已是一片冷清。不過，時代廣場的擁有者Jamestown地產投資和管理公司表示，已準備好讓所有民眾可以透過免費下載APP，觀看虛擬線上跨年。

另外，美媒《ABC》先前報導指出，即使活動改採線上，但仍會有如西克雷斯特（Ryan Seacrest）、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、辛蒂露波（Cyndi Lauper）、葛洛莉亞蓋諾（Gloria Gaynor）大咖藝人現場演出，為直播節目增色，如；醫護人員等「2020年英雄」（Heroes of 2020）也將以特別嘉賓身分出席。

(中時新聞網)