新冠疫情自去年在美爆發，至今嚴峻程度未減，甚至在突變新冠病毒入侵之下，各地跨年活動縮減，連全球最知名的跨年地點紐約時代廣場也不開放民眾進入，改在線上以虛擬方式舉辦。雖然知名的時代廣場球仍會隨著倒數計時降落，但見不到現場民眾在燦爛煙火與五顏六色的碎紙花下，相擁祝福新年到來的場面，為1907年以來首次。

全球最知名的跨年地點紐約時代廣場也不開放民眾進入，改在線上以虛擬方式舉辦。

報導指出，據《紐約郵報》報導，在過去跨年活動中，時代廣場往往會吸引來自全球上百萬名遊客在此迎接新的一年到來，但如今在疫情惡化之下，為了防疫考量，並未開放遊客進入的時代廣場已是一片冷清。不過，時代廣場的擁有者Jamestown地產投資和管理公司表示，已準備好讓所有民眾可以透過免費下載APP，觀看虛擬線上跨年。

另外，美媒《ABC》先前報導指出，即使活動改採線上，但仍會有如西克雷斯特（Ryan Seacrest）、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、辛蒂露波（Cyndi Lauper）、葛洛莉亞蓋諾（Gloria Gaynor）大咖藝人現場演出，為直播節目增色，如；醫護人員等「2020年英雄」（Heroes of 2020）也將以特別嘉賓身分出席。

文章來源：Times Square ball will drop without spectators for the first time since 1907
揮別2020疫情年 紐西蘭與雪梨以煙火秀喜迎2021
文章來源：Gloria Gaynor to perform at Times Square New Year's Eve

(中時新聞網)

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