衛福部長陳時中昨宣布，今年起健保費率調漲，從現行4.69％漲至5.17％％，國民黨立委江啟臣今批評，政府在如此惡劣環境下調高勞、健保費率，無異是落井下石。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，前總統馬英九2016年卸任前調降費率，事實上是不該的決策，且健保早該在2018年調漲，因各種因素延遲到今年調整健保費率，江啟臣還說三道四，這未免太民粹至上。

鄭運鵬指出，台灣的健保制度獨步全球，不是因為我們比較厲害，而是建立在醫護薪資體制公醫化，健保事實上不是保險，而是某種所得稅的兩大基礎上，所以醫護待遇被道德性壓制，有錢人某種程度是協助出錢，但是各黨政府也不敢讓比例太失衡。

鄭運鵬說，國家整體環境讓國人越來越長壽，所以長期的健保負擔一定越重，尤其年輕人要幫忙支撐高齡人口，除非健保進行結構性的改變（例如保大不保小等的大地震），不然健保根本沒有調降費率的空間，必須視為在經濟成長之下，雇主及勞工薪資負擔的一部分。

針對健保費率調整，鄭運鵬說，不論馬政府或蔡政府時期，都是依法由費率委員會審定，不論升降都是由這個會議決定，這是避免民粹濫好人的權宜形式。

對於馬前總統在2016年卸任前半年調降費率，鄭運鵬批評，這是不應該的決策，當時就有精算缺口會在2018年發生，效期只有2年的調降，只是為了彌補補充保費的民怨。

(中時 )