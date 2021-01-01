美國萊豬今起開放進口，行政院31日宣布，地方自治條例中訂有乙型受體素零檢出規定，違反憲法並牴觸中央法規無效，基層公務員若執行各地自治條例，將送懲戒，引發輿論譁然。對此，國民黨台北市議員游淑慧譏諷，這是民進黨的長久惡習，執政黨真是好棒棒，「你好大，我好怕」！

對於開放萊豬進口，各地方政府自治條例對萊豬與萊劑的規範差異甚大，行政院政務委員羅秉成31日表示，凡訂定食安自治條例萊劑零檢出者，函告無效，新訂者不予核定。羅秉成提醒，漠視中央或法律為無物，基層公務員若執行各地自治條例，將送懲戒，一切依法執行。

對此，游淑慧今在臉書發文表示，政風查彰化的良心衛生局長葉彥伯，衛福部去提告專業醫生蘇偉碩，現在行政院又要嗆辦基層公務員，執政權好棒棒，「你好大，我好怕」！游淑慧直言，這些其實都是「民主退步黨」（民退黨）的長久惡習。

游淑慧回憶，2007年時，陳水扁總統也嗆要懲戒撤換北市公務員。2021年，蔡英文政府，又再次威權升級，居然為萊豬議題要威脅全國基層公務員，如果中央嗆「不能一國兩制」，那31日能不能辦跨年，為什麼中央又躲起來，不敢統一規定？那順便拜託重陽敬老禮金、育兒津貼、社宅租金也都由中央來統一規定。

民進黨執政的中央政府，對於異見人士採取法律訴訟手段，早已劣迹班班。彰化衛生局去年8月檢驗出無症狀感染者確診新冠肺炎，中央質疑篩檢程序不符規定，彰化縣衛生局長葉彥伯日前出面解釋，一度哽咽，強調百分之百「挺阿中部長」，如果重來一次還是會做（篩檢）。

此外，反對萊豬進口的醫師蘇偉碩，在網路發表萊劑毒性，竟遭衛福部告發涉犯《食安法》，高市警三民二分局通知蘇要在去年12月25日晚間10點到案說明；蘇曾霸氣地回應，就算查水表，「也封不住我的口。」

(中時新聞網)