「養兒防老」早已不可靠，善用「信託」利器，老來不怕錢被挖！信託公會理事長雷仲達指出，因應人口老化的浪潮，信託的多元功能可以做為銀行業務核心引擎，結合金融商品提供樂齡銀髮金融產品及服務，讓客戶保障尊嚴的晚年生活。

信託公會秘書長呂蕙容進一步舉出，有位80多歲老先生在太太過世後一人獨居，老先生有三女一男，各自成家後住在外地，老先生不想麻煩小孩，所以把房子賣掉，安排自己入住安養中心，但女兒們很擔心爸爸賣房子養老的錢，會被小孩藉故借走或遭不當挪用。

後來老先生將賣房子的錢交給信託銀行，約定委託人和受益人都是老先生，由信託銀行按月幫老先生支付安養中心費用及生活費用，進而避免大額金錢被子女借走，未來老先生過世，剩餘信託財產會列入遺產由兒女繼承。

另外，信託業者也延伸信託服務與異業合作，例如透過和包租代管業者合作，將長者的房屋產權和租金交付銀行信託，避免遭不當處分。呂蕙容再舉例，有對夫婦都是退休人員，各自擁有一棟房子，由於親友常開口借貸，夫婦擔心隨年紀增長，一時心軟做出不當處理，於是與銀行規劃留房養老的自益信託，將沒有使用的房子信託給銀行，銀行再委任建經公司管理不動產及出租，房屋出租的收益則存入信託專戶，定期定額支付夫婦的生活費。不僅創造收益，又因為房子信託登記在銀行名下，委託人無法隨時處分，就可避免一時衝動的不當決定。

雷仲達提醒，屬於銀髮族的長者，投資理財時應特別注意保持資產的流動性，尤其是有投資期限約定的金融商品更應審慎考量，過去曾有老人家把自己大多數的錢都投資在有投資期限約定的金融商商品，發生急需用錢而進行中途解約，面臨負擔較高的費用而造成損失。建議銀髮長者在投資時，應預留一段時間的生活開支費用，以備生活上突發需求。

呂蕙容指出，年入中年之後，除了持續累積資產外，可結合安養信託機制為退休生活超前佈署，以「預開型安養信託」為例，讓民眾可在青壯年階段就先指定銀行，先以少量信託財產成立安養信託，再隨年齡增加逐步追加信託財產，預約未來依照信託契約給付日常生活費或醫療養老費用給自己，信託具備「財產保障、專款專用」的特性，以信託專戶來支付看護費用或醫療費用等，也可以保障如果失智或失能時的財產安全，即使子女或配偶不在身邊，也無須擔心財產遭人覬覦。

(工商 )