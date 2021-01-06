阿里巴巴創辦人馬雲去年10月底抨擊大陸金融監管制度後，旗下螞蟻金服IPO掛牌被喊卡，馬雲也「被消失」2個多月，外界好奇他去哪裡？美媒引述消息來源指出，馬雲沒有失蹤，只是保持低調避風頭。此外，大陸監管機關要求馬雲交出螞蟻集團消費者信用資料，但他一直未點頭答應。

去年10月24日，馬雲在上海一場會議批評大陸金融監管制度，拋出新舊金融論調，引發各界熱議，他砲轟舊有銀行是當鋪思想，嘲諷《巴塞爾協議》像是「一個老年人俱樂部」、扼殺創新，還直言，「我們現在管的能力很強，監的能力不夠，好的創新不怕監管，但是怕用昨天的方式去監管，我們不能用管理火車站的辦法來管機場，不能用昨天的辦法來管未來。」

馬雲這番言論讓自己身陷風暴，除了遭監管當局約談外，上海證券交易所也宣布暫緩螞蟻科技集團科創板上市。

從去年10月24日之後（約74天），馬雲未曾公開露面，各方擔憂馬雲「被消失」，不過CNBC引述知情人士消息指稱，馬雲沒有失蹤，只是保持低調暫時避風頭。

華爾街日報報導，熟知內情的官員透露，大陸官方除了要監管阿里巴巴旗下螞蟻集團的放貸業務外，還要求馬雲交出螞蟻集團消費者信用資料，打破螞蟻數據壟斷的局面，但他一直不肯放手。

螞蟻集團當初創第三方支付平台「支付寶」，以解決網路交易信用問題，如今資料庫擁有大量用戶消費習慣、借貸行為、繳費與貸款還款等紀錄。大陸監管機關認為，這些資料讓螞蟻在金融業獲取不正當競爭優勢。

螞蟻金融帝國的資金來自100家合作的金融機構，目前承作貸款人數已達5億人，違約風險主要由銀行承擔，螞蟻則以中間人身分賺取利潤。

以微貸業務為例，2019年超過2兆元的信貸，事實上來自集團的資金僅不到2%，超過98%使用外部金融機構資金。螞蟻可從每筆貸款的利息中抽取3至4成作為技術服務費，前年光該費用就淨賺386億元

(中時新聞網)