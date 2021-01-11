【愛傳媒陳朝平專欄】美國在臺協會證實，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將於台灣時間13至15日訪台。來者是客，本應熱烈歡迎。不過，來者不善，另當別論。

美國的駐外大使，本多政治酬庸，是現任總統與政黨金主的政治利益交換。因此，美國駐外大使，少有傑出之士。

克拉夫特不過是個肯塔基大學畢業的嬌嬌女，梅開三度，釣得煤業大亨為金龜婿，以夫為貴，被川普派任為駐加拿大大使，再拔擢為駐聯大使。

克拉夫特駐加期間，缺勤357天，還在肯塔基老家待了7個月，堪稱遠距外交的始祖！

克拉夫特派駐加拿大，卻可遠距指揮駐加大使館的業務，恰恰凸顯了美國對加拿大頤指氣使的狂妄，也顯示了加拿大低聲下氣的無奈。如今，這套戲碼也要搬到台灣來。

美國駐聯合國代表團7日就表示，克拉夫特訪台期間將會見台方高層與各國駐台外交人員。

克拉夫特不過就是一個政治酬庸下的外交丑角，憑甚麼跑來台灣還要會見各國駐台外交人員？美國真以為他們一統天下了？真以為天下外交人員盡入吾殼中？而台灣居然還幫著美國召集各國駐台外交人員？

像克拉夫特這樣一個高級川粉，能有甚麼外交建樹?又有麼了不起的國際視野和見解？居然還有臉面要求台灣給她一個畢業旅行，還要到外交部外交及國際事務學院發表演說？

難道，外交部外交及國際事務學院已無碩博之士，必須聆聽上國派來一個鄉野大學畢業生的胡言亂語？

據說，克拉夫特演講的主題是台灣對國際社會的貢獻，以及台灣有意義擴大參與國際組織的重要性。

這就更荒謬了！我們自個兒不明白台灣對國際社會的貢獻，還得請一個缺勤大使，毫無國際常識的共和黨金主夫人來告訴我們？

我們自個兒不知有意義擴大參與國際組織的重要性，還需上國大使來提點明燈？是我們老百姓白養了外交部外交及國際事務學院那些尸位素餐的人員？還是外交部已成了美國卸任、失德官員的旅遊招待部？

不知克拉夫特是否曾經在國際政治或外交事務的學術期刊上發表過任何學術論文?如果沒有，那麼，借箸代籌，克拉夫特的演講對象不妨改為嚮往美式民粹的覺青。

講演的題目，代擬如下：「如何在茫茫人海中釣得金龜婿？」、「我如何缺勤357天爽領高薪，爽當大使？」、「我如何讓台灣的畢業旅行美夢成真？」

當然，克拉夫特若是有種，也可以比較一下太陽花暴動與川粉攻擊美國國會事件！台灣政客，逢美必跪，學術界也不例外。

台灣民意調查基金會董事長游盈隆認為，克拉夫特訪台，不但符合台灣重大利益，也契合台灣主流民意，甚至說，克拉夫特訪台證明，台灣從來都不是問題。

正告游盈隆，克拉夫特訪台，只符合她個人的重大利益，也只契合舔美國噬川普無知政客的意思!的確，台灣從來不是問題，有問題的是台灣屈膝奴顏的無恥政客！

游盈隆歡迎克拉夫特，正如他歡迎一位不懂民調的莽漢到台灣民意調查基金會演講如何做好民調！自賤如此，夫復何言？

我們一千萬個不樂見克拉夫特訪台，我們反對克拉夫特來台，不是反美，是反那些屈膝奴顏的無恥政客！是反對美國的政客動輒把台灣當作提款機！把台灣當作夜壺、當作衛生棉！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)