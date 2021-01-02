又到了歲末迎新之際，小花平台保險顧問提醒，年終大掃除之餘，也別忘了做好保單健診，如果手上有多餘閒置的資金，不妨在2021金牛年開春依照個人不同人生階段的需求，適時調整保障內容「哪邊有缺口就把它補足」，讓手中的保單可以發揮最大的關鍵效用，不只是單純「買保單」而已！

台灣人愛買保險 平均每人持有3.3張保單

台灣人是出了名的愛買保險，無論保險密度與滲透率都迭創新高，然而仍有不少人自覺保障不足；根據法國巴黎人壽發布「2019年全球保障型保險受訪者調查報告」指出，台灣人平均每人持有保單數量3.3張，超過亞洲平均2.2張，也超過全球平均的2.3張，持續高居全球之冠。

說到有不少民眾儘管買了不少保單，卻仍自覺保障不足，該項調查報告也指出，台灣人認為自己「獲得保障」的比例低於亞洲平均且沒有明顯高於鄰國的日本和韓國，這可能與台灣人普遍偏愛購買儲蓄險脫不了關係，導致保單內容「儲蓄比重高、保障成分低」。

保險是一輩子的事 定期保單健診絕對有其必要

台灣人愛儲蓄、愛買保險，也很懂得利用保險來理財，但是很多人卻對自身保單內容很不熟悉，也一知半解，甚至買過就忘、毫無印象，更不用說有定期保單健檢的習慣了！小花平台保險顧問強調，買保險絕不是有買就好、是一輩子很重要的事，因此一定要定期保單健診，以免因為個人疏失使得風險缺口日益擴大，以下提出建議，掌握3重點著手進行保單整理，就從現在起，動起來吧！

重點1、每年定期做或是機動性地做好年度保單檢視工作

小花平台保險顧問建議，每年要定期保單健診以抓漏補強，檢視重點包括：「保障額度是否足夠？」、「保障缺口還差多少？」、「身故保險金受益人需做變更？」、「個人投保資料是否有異動？」、「繳費管道是否正確有效？」

小花平台作為一個專業創新保險理財平台，即時掌握第一手保險理財相關新聞，同時本著「4不1沒有」原則：不外洩會員個人資料、未經允許絕不打擾、良心推薦最適合的保障「不藏私」，務求讓客戶沒有購買的壓力，尤其免費提供保單健診和諮詢服務，你只需移動滑鼠點選以下網址即可上網立即體驗保單健診功能，由專人為你的保單把把脈，診斷一下你的保險方案是否完整、健康？

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(中時新聞網)