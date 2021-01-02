26名印尼僑生花3萬租下遊艇在淡水河慶祝新年，卻在元旦凌晨5點多發生一名男僑生落水，至今下落不明。據了解，船上都是印尼來台灣就學的印尼籍僑生，每人收費2千3百元，花3萬租船，並且購買了20多瓶香檳上船，遊河迎接新年，卻發生意外。目擊者表示，落水的19歲林姓僑生，當時要到後甲板去嘔吐，卻不慎落水失蹤。直到今(2日)清晨仍未尋獲落水的林姓僑生警消將根據漲退潮流向，上午繼續將展開新一波搜救。

警方調查，落水失聯的19歲林姓僑生，就讀台中科技大學，他和其他25名參加活動的朋友，都是從印尼來台就讀大學的學生，主要來自台中、桃園等地學校。一名協辦學生指出，活動每人收費2300元，當天除了包船費用3萬元，其餘2萬多元則是拿去購買20幾瓶香檳酒，慶祝新年。

警方調查，一群人元旦凌晨2時許在大稻埕碼頭搭船，登船後開始喝酒聯誼慶祝，凌晨5時有人發現男大生從後甲板落水，船上2名工作人員緊急報警求助。救援人員推測，可能是因為飲酒過量、暈船加上遊艇行駛晃動，才會發生落水不幸事件。

由於昨天事發時正值退潮，警消研判林姓僑生可能會往河口流去，因此將擴大搜救範圍，往河口方向搜尋，目前警消仍持續出動大批人員，仍在河面搜索落水的林姓男大生。

(中時新聞網)