參加跨年遊艇趴墜落淡水河 印尼僑生失蹤整晚 警消搜救中 08:332021/01/01 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名19歲印尼籍僑生今（1日）參加完跨年遊艇趴，在清晨5時許疑似因喝醉，從遊艇上墜落淡水河。（圖／示意圖／中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名19歲印尼籍僑生今（1日）早參加完跨年遊艇趴，在清晨5時許疑似因喝醉，從遊艇上不慎墜落淡水河，因當時逢退潮，他往下游方向漂走，警消正全力搜救中。 據《ETtoday新聞雲》報導，該名男子為19歲印尼籍林姓僑生，今清晨在重陽橋方向往淡水近北市側不慎墜河，警消從黑夜搜救到天亮，目前還未傳來消息。該男穿灰色上衣、有喝酒，由於適逢淡水河退潮，警消從忠孝碼頭下橡皮艇，沿河岸搜尋。 (中時新聞網) #警消 #僑生 #淡水河 #搜救 #參加 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 霸王寒流發威 彰化縣一天8人「凍抹條」猝死 - 社會 驚魂跨年夜！新北高中生橋下烤肉 驚見腐屍尖叫報警 - 社會 雞排妹抽脂整形爭議懶人包 醫美診所提告妨礙名譽求償300萬 - 地方 全車乘客嚇壞 55歲男居家檢疫落跑 紅斑馬國道急攔客運 - 社會 蔡英文表姐夫吳明鴻就任最高行政法院院長 許宗力有話要說 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。