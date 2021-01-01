一名19歲印尼籍僑生今（1日）早參加完跨年遊艇趴，在清晨5時許疑似因喝醉，從遊艇上不慎墜落淡水河，因當時逢退潮，他往下游方向漂走，警消正全力搜救中。

據《ETtoday新聞雲》報導，該名男子為19歲印尼籍林姓僑生，今清晨在重陽橋方向往淡水近北市側不慎墜河，警消從黑夜搜救到天亮，目前還未傳來消息。該男穿灰色上衣、有喝酒，由於適逢淡水河退潮，警消從忠孝碼頭下橡皮艇，沿河岸搜尋。

(中時新聞網)