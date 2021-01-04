北市西門町中華路1段今（4日）晚間發生民眾墜樓，1名50多歲的男子墜落大馬路邊，案發地鄰近鬧區，一旁則是一處住商混合大樓，附近民眾聽聞聲響，立刻通知警消到場，救護人員到場時，男子已沒有生命跡象，警方現正了解事發經過。
警方表示，由於男子身上並沒有任何證件，警方現正調閱監視器畫面，了解男子從幾樓墜落，並釐清墜樓男子的身分以及事發經過。
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