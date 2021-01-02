被業界稱為「工程搶標王」的國登營造公司負責人洪金富，曾承攬包括松機停機坪、五楊高架拓寬及金門大橋等多件公共工程標案；其中金門大橋因工程延宕，遭高工局解約，2016年改由東丕營造接手，今年7月11日洪金富遭綁獲釋後第16天，因不滿公司機具遭占用，還親自飛往金門，在金門大橋前和員工一起拉白布條，抗議高公局包庇、放任。

2016年，因金門大橋工程延宕，時任民進黨立委鄭寶清跟著交通部視察時，曾公開點名質疑，承包金門大橋的國登營造沒做過跨海大橋經驗，質疑國登能力，鄭並質疑「金門大橋的底標是60多億，國登工程也標了60幾億，國登神機妙算能力算不錯」。

2016年6月底，高公局以2標的國登營造已無履約能力，工程進度嚴重落後，於是逕行解約並接管工地，後來改由3標的東丕營造在2016年12月底接手趕進度；國登被解約措手不及，不少機具仍堆放在金門大橋工地，洪金富遭綁獲釋第16天，即親赴金門大橋抗議高公局包庇、放任；交通部高公局當時曾澄清相關爭議已由公共工程委員會調處中，不會影響工程進度的推動，金門大橋續朝明年5月完工目標邁進。

國登營造負責人洪金富（右1戴墨鏡）遭綁獲釋後第16天，親赴金門，拉白布條抗議高公局。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)