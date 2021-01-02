七六人跨年夜在客場痛宰魔術，現場開放4000位球迷進場，七六人總教練瑞弗斯(Doc Rivers)對當地人防疫的鬆散感到不可思議。瑞弗斯說：「我實在怕得要命，我很訝異大家對疫情毫不在乎，我明白球場裡只開放3000多人(滿座2萬)，但好多人沒戴口罩還是令我吃驚。」

魔術主場在佛州奧蘭多，也就是去年聯盟復賽的地點。佛州是限制比較少的州，最近全面解禁，這裡的人可能跟其他地方過著不一樣的防疫生活。瑞弗斯說：「我無意講任何州的壞話，我只是覺得這裡怎麼如此開放。」費城七六人主場在賓州，那裡是防疫比較嚴格的地方。

2020年結束後，佛州累積132萬新冠肺炎病例是全美第3，有2.1萬人死亡。賓州累積65萬病例、1.6萬人死亡。

七六人先前在客場打騎士隊，現場只開放300人，可見每個州的把關力道不一。瑞弗斯肯定NBA的防疫規定，「他們讓我在球場裡覺得很安全，即使必須跨州移動，聯盟的規矩也是一直跟著我們。像是奧蘭多的餐廳已經開放，但是聯盟一律不許我們進入，我認為這是很棒的防疫政策。」

(中時新聞網)