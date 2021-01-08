瑞基(4171)挾著新冠相關產品銷售旺盛，2020年12月合併營收1.04億，年成長130.55%，2020年營收8.57億，年成長134.29%。

瑞基表示，歐洲方面12月逢耶誕假期，1月各代理商接續假前市場反應，積極拓展中。英國雖正式脫歐，但瑞基產品已通過當地測試，規格符合當地法規需求，不影響未來銷售；亞太地區方面，12月新增日本與馬來西亞市場。日本代理商於11月下訂POCKIT Central儀器與試劑，12月已出貨，並完成教育訓練，目前進入當地測試階段。馬來西亞郵輪商訂購新冠試劑與儀器，測試於郵輪應用。

另外，印尼市場需求強勁，試劑儀器持續出貨；台灣方面，得標三總松山分院標案，出貨65組試劑。台灣經銷商與直客皆持續訂購試劑產品；中南美非方面，巴拿馬代理商持續訂購新冠儀器與試劑。阿根廷已收到儀器，1月安排教育訓練，正式進行當地測試。墨西哥亦持續訂購新冠相關儀器與試劑。

(時報資訊)