彰化縣藝術館2日起展出心月造境～卓麗秋山水青花瓷個展，秉持傳統韻味，在比例造型與色彩分配應用上，堅持自我美學，以中國山水畫形式，賦於青花瓷新意境、新生命，展現「山水青花瓷」。表達山水書畫藝術之美。

卓麗秋原是位全職家庭主婦，全心全意做外科名醫謝義德醫師的後盾，在孩子都長大成人各自有成就後，因一次與朋友到鶯歌臺華窯參觀，被瓷器上美麗的圖樣所吸引，回家後馬上購買畫紙畫筆，當晚就開始畫畫，更每週由彰化北上台北學畫，在水墨大師周澄教授指導之下，勤於學習，作品進步神速。

彰化縣藝術館2日起展出心月造境～卓麗秋山水青花瓷個展。（吳敏菁攝）

彰化縣藝術館2日起展出心月造境～卓麗秋山水青花瓷個展。（吳敏菁攝）

縣長王惠美表示，卓麗秋把傳統青花瓷加上現代的美感，產生出非常不一樣的作品，讓來觀展留下非常深刻的印象與體驗，卓麗秋和先生謝義德已多次將展覽藝術品義賣，義賣所得全數捐作公益使用，在彰化改善交通瓶頸縣道137線林厝派出所前路口一案中，也樂捐藝術品。

卓麗秋表示，山水青花瓷是比較少人涉獵的項目，需要有承襲傳統、接軌現代的意念，希望能夠將青花瓷發揚光大，這次展出大小青花瓷約8、90件，有茶組、薰香器、花器等，都是依意念下去雕琢，將文人畫賦予在青花瓷上。

彰化市長林世賢表示，很榮幸邀請在彰化藝術館參展，將中國傳統藝術文化之美，加入現代的特色，形成氣勢磅礡的作品。

文化局表示，卓老師的藝術創作，是選擇青花瓷作為素材，以傳統山水畫作為創作方向，在青花瓷瓶器的造型選擇上，不僅秉持傳統韻味，在比例造型與色彩分配應用上，亦堅持自我美學的造型，所以能精確的在傳統中發展出有現代新美感的青花瓷，而在眾多不同青花瓷上，善用智慧與巧思，以山水畫形式，賦予青花瓷新意境新生命，即是｢山水青花瓷｣。

(中時 )