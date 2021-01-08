汽車動力暨安全零組件大廠智伸科技因汽車傳統銷售旺季而受益，2020年12月合併營收回升至6.47億餘元，較2019年同期成長2.74％，創同期新高；2020年累計合併營收71.6億餘元，較2019年衰退幅度縮減至5.91％，智伸科對2021年第一季營運審慎樂觀。

智伸科今日公布2020年12月合併營收回升至6.47億餘元，年增2.74％；第四季合併營收近20.46億元、年增3.78％；2020年合併營收為71.6億餘元，年減幅度縮減至5.91％。智伸科表示，受惠於新車搭載引擎動力系統、傳動系統等相關產品的滲透率提升趨勢明確，以及第四季為汽車傳統產業旺季的加持下，帶動智伸科汽車關鍵零組件出貨暢旺，尤其汽車大廠加速發展新能源車、電動車，對汽油高壓泵浦、DCT等關鍵零組件需求明顯增加，是智伸科2020年12月、第四季合併營收穩定成長的關鍵。

智伸科指出，客戶美國一階(Tier 1)汽車供應商大廠BorgWarner之最新公司簡報指出，其瞄準2025年全球新能源車與電動車將有逾美金850億元龐大的市場商機，進而積極與Delphi整合並擴大產品線與市場的布局。智伸科掌握與主要客戶共同研發、設計及認證的優勢，目前多款新能源車與電動車的傳動系統相關關鍵零組件產品正在開發，顯見智伸科在產品維持與同業的高度競爭優勢，也拉升智伸科來自新能源車與電動車訂單比重攀升，智伸科將隨著主要客戶的拉貨動能增強，有助於產品出貨保持優於目標的表現，並對整體營運帶來正面的挹注。

智伸科指出，第一季向來是傳統農曆新年、工作天數較少影響，但汽車產業持續追求引擎效能提升、節能減碳、電動車技術發展的必然趨勢，將有助於智伸科旗下汽車零組件產品保持良好的銷售表現，挹注今年整體營運表現更上一層樓。智伸科布局全球汽車版圖再下一城，切入日本一階(Tier 1)汽車零配件大廠愛信(AISIN)的供應鏈，供應混合動力電動車之傳動系統相關零組件產品，目前正進行試量產中，有望於今年下半年完成客戶認證，將於2022年正式開始出貨。大陸嘉興新廠預計2021年底完成，預計2022年加入量產行列，智伸科希望新客戶、新產線雙引擎動能逐步展開，推進智伸科未來整體營運長期成長態勢。

(工商 )