兩岸開戰感受度創11年新高 街訪民眾吐真實心聲

國防部證實，中共解放軍運-8技術偵察機1架次今天進入我防空識別區西南角，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。根據公開紀錄，這是今年第一起共機擾台。

國防部指出，去年區域情勢複雜，共機持續性挑釁侵擾我西南空域，年度近380餘架次。

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(中時 )

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