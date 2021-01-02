國防部證實 2021年第一起共機擾台 20:392021/01/02 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兩岸開戰感受度創11年新高 街訪民眾吐真實心聲 訂閱影音： 中時新聞網 國防部證實，中共解放軍運-8技術偵察機1架次今天進入我防空識別區西南角，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。根據公開紀錄，這是今年第一起共機擾台。 國防部指出，去年區域情勢複雜，共機持續性挑釁侵擾我西南空域，年度近380餘架次。 推翻川普否決 參院通過挺台抗中國防授權法 唐綺陽詳解2021上半年星座運勢 職場、桃花皆有劇烈變化 (中時 ) #國防部 #證實 #共機擾台 #架次 #2021年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綁票風雲1／包國防部工程欠廠商4億 工程搶標王遭囚木屋矇眼綁椅3天 10:032021/01/02 社會 2021職場運勢暴漲的星座 事業最旺貴人數不完 10:492021/01/02 運勢 桃機造物流雙引擎 產值衝兆元 04:102021/01/02 財經要聞 2021年第一天 全美確診人數突破2000萬 專家：更黑暗的日子還在後面 20:002021/01/02 國際 台灣權王－永豐金證券 台股迎新局 用權證多空一手抓 04:102021/01/02 產業特刊 受貿易戰、疫情拖累 科技業財務槓桿 2021有望改善 04:102021/01/02 金融．稅務 兩岸開戰感受度創11年新高 街訪民眾吐真實心聲 13:482021/01/02 兩岸 產經解析－港股走勢轉強 預期2021有一定潛力 04:102021/01/02 全球財經 大讚台開放美豬牛 白宮國安會：受歡迎的一步 07:452021/01/02 國際 5G基地台需求強 PCB供應鏈吃補 04:102021/01/02 財經要聞 台股首季瞄準萬五 台幣續強 04:102021/01/02 財經焦點 政治熱門新聞 萊豬侵台第一天 彰化80年焢肉飯老闆說出庶民真心話 - 政治 推背圖第38象洩天機？她爆2021驚人預言 - 政治 陳時中深夜罕見2張照 網傻眼：台北市長是誰？ - 政治 蔡英文發表元旦兩岸談話 沈富雄竟這樣說 - 政治 藍內部最新民調曝光 至少坐14搶16 李四川成高雄希望 - 政治要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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