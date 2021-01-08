進入2021年，哪些星座的財運最好？小孟老師點名水瓶、金牛、魔羯、天秤座都是財運100分，提到魔羯座，小孟老師說要恭喜摩羯座木星、土星、水星都進入到第二宮。也就是正財宮，所以代表說容易被人看重，他點名摩羯座的蔣萬安今年被看到的機會高，2022年運勢更好。

小孟老師最近上張啟楷主持的《旗開得勝》剖析2021年感情運第一名星座，他表示獅子、天秤、雙魚、巨蟹座都是感情運滿分，獅子座若是單身，今年會遇到正緣，若有另一半就可以開花結果結婚；天秤座如果感情曖昧不明的，今年都會有結果，但也有可能意想不到的發生懷孕，建議做好防護措施。

小孟老師說2021年吉祥數字是5，大家可以準備五帝錢或五種水晶招桃花。（圖／旗開得勝）

20210107《旗開得勝》第102集 想轉運？牛轉乾坤開運妙招大公開！今年財運桃花最旺的星座是...| 小孟老師

至於雙魚座，單身者和暗戀對象可能成真，一直無法結婚的如果提出要求也有可能實現；巨蟹座會遇到金錢桃花，會被有錢人追求，如果已經有另一半，兩人可能會一起發財，愛情事業都得意。若感情運不佳，小孟老師說，2021年最幸運的數字是五，建議可以帶著五帝錢在身上，或是找五種水晶加強運勢。

牡羊座財運不佳，要注意工作是非，還容易惹到財運小人。（圖／旗開得勝）

財運方面，獅子、牡羊、雙子、雙魚座都要特別注意，獅子座要注意健康，恐將花很多錢在維持健康；牡羊座則要小心是非，工作上是非、財運小人變多；雙子座會進入倦怠期；雙魚座因海王星逆行，業績可能下滑，如何提升財運請看完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)