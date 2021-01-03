台中一名女子到某間知名連鎖餐廳用餐，竟用「真是骯髒女人」、「長那麼醜去到哪一邊都一樣啦」，「沒男人可以睡妳就不爽哦」，等語辱罵女服務生，女服務生不甘受辱提告，台中地院審理後，依公然侮辱罪，判處女客人罰金5000元，得服勞役5日，可上訴。

根據判決書，今年6月間，這名台中女在點餐時為難服務生，且音量過大，女服務生便請女客人小聲一點，豈料女客人竟惱怒，當眾用「真是骯髒女人」、「長那麼醜去到哪一邊都一樣啦，沒男人可以睡妳就不爽哦，笑死人」等語辱罵辱罵女服務生。事後女服務生不甘受辱，向警察局報案。

台中地院審理認為，被告原本應該用理性、和平的手段與態度處理糾紛，竟然用足以貶損女服務生名譽的言語辱罵人，實在不應該；且迄今雙方未能達成和解，審酌各種情況，依公然侮辱罪，判處罵人女客罰金5000元，得服勞役5日，可上訴。

(中時新聞網)