過去一年，對岸軍機頻擾台，兩岸關係緊張。大陸學者總結2020年台灣的軍事情況，認為台灣出現了4個前所未有：鼓吹「抗中保台」、配合外部勢力從軍事上圍堵大陸的力道、整軍備戰的緊迫感和針對性、研發部署不對稱武器裝備的速度規模。

據香港媒體《中評社》報導況，國防大學國家安全學院史曉東上月29日出席「2020年台灣政局暨兩岸關係回顧與展望」研討會，史曉東指出，從台灣的政府角度來看，改善自身安全環境的路徑有兩條：一是緩和和改善兩岸關係，使中國大陸找不到理由打；二是依附外部勢力，增強軍事嚇阻能力，使共軍不敢打。他認為民進黨政府拒絕接受「九二共識」，等於是堵死改善兩岸關係這條路，因而只能幻想透過依附外部勢力，加強台灣防衛，達到以戰止戰的目的。

史曉東分析說，大力提高台軍不對稱作戰能力，出現4個前所未有：

1.鼓吹以武「抗中保台」調調的高度前所未有。

2.配合外部勢力從軍事上圍堵中國大陸的力道前所未有。史曉東指出，一年來美國總統川普「武裝台灣」、支持台灣與大陸對抗的力道空前。

3.整軍備戰的緊迫感和針對性前所未有。史曉東指出，在謀獨拒統不安全感的擔憂中，民進黨政府加快整軍備戰步伐。

4.研發生產、裝備部署不對稱武器裝備的速度規模前所未有。史曉東指出，台灣除大量購買先進裝備外，自主研發先進武器裝備，特別的是先制打擊裝備，是民進黨政府獲得安全感的又一途徑。

(中時新聞網)