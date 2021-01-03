年薪400萬元的台積電彭姓前經理，被控利用辦理公安採購機會，指示下屬及廠商以不實驗收文件，向台積電詐取184萬元，其中42萬拿去買中古車，餘款匯入妻子帳戶，彭直至高院審理時才認罪並返還台積電184萬元，高院依詐欺等罪判彭徒刑1年，緩刑3年，支付公庫20萬元確定。

判決指出，彭男2000年進入台積電任職，先後擔任廠務、環保、公安等工作，2012年起調任後段營運處副理，負責管理南科後段封裝廠公安衛生工作，2015年升任後段公安衛生部經理，全權管理南科及龍潭後段封裝廠公安衛生業務。

彭男與承包台積電消防工程的廠商合謀，在未施作工程及服務情況下，由廠商會計出具不實驗收文件，向台積電請款，再由彭男及其下屬不實簽核，導致台積電憑空付款給廠商。

之後，彭男為了購買中古車，2015年6月要求廠商將42萬元匯入友人帳戶買車，另2016年6月彭因個人私用現金不足，指示廠商匯142萬元至妻子帳戶，事後台積電稽核時，發現彭男犯行，將彭解雇，並向新竹地院提起自訴。

一審審理時，彭否認犯行，法官認為彭夥同下屬及廠商以不實文件詐取財物，致台積電蒙受財產損害，危害非輕，犯後矢口否認、且未賠償，依詐欺等罪判刑1年，須入監服刑，並沒收184萬元不法所得。

彭認判太重，提上訴，高院審理期間，彭才認罪並返還台積電184萬元，高院仍判彭徒刑1年，但考量他認罪且已還錢，宣告緩刑3年，並命他須支付公庫20萬元，全案確定。

(中時 )