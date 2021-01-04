含有萊克多巴胺的豬肉元旦開放進口，國民黨前立委陳學聖近期表示，若藍營縣市首長不配合中央，執行萊豬零檢出，恐被送監察院彈劾。新北市長侯友宜今視察國產豬肉加工廠表示，知道法令的分寸在哪裡，會跟公務同仁戮力以行。

侯友宜表示，自己當了一輩子的公務人員，知道法令分寸，一定會跟務體系的同仁站在一起，捍衛法令授權給自己的責任，而且會戮力以行，帶著公務人員勇於任事，絕對不擔心也不害怕，努力認真為民眾的食安來把關，相信守護民眾的健康才是自己跟所有公務同仁的責任。

(中時 )