包含標誌汽車(Peugeot)的PSA汽車集團執行長塔瓦雷斯(Carlos Tavares)今年即將接掌PSA集團和飛雅特克萊斯勒(FCA)集團合併後的新公司Stellantis，重振該集團在中國的業務，改革該汽車帝國並解決產能過剩問題。

塔瓦雷斯為前拉力(Rally)賽車手，先前曾扭轉了PSA集團的命運，目前將併購該義大利/美國汽車集團，創造全球第四大汽車集團Stellantis。

FCA集團和PSA集團的股東預計在本周一批准該合併交易，為三月底完成520億美元交易鋪平道路。Stellantis一旦開始營運，將掌控旗下14個汽車品牌，包括飛雅特、瑪莎拉蒂(Maserati)、標誌、雪鐵龍等。全球銷售排名將超過通用汽車、現代汽車、福特汽車；但落後於福斯集團、雷諾/日產/三菱、豐田汽車。

塔瓦雷斯將花數十億美元投入電動車轉型，但仍有其他挑戰。

Stellantis集團在中國市場遭到國際大廠和當地品牌的重擊，塔瓦雷斯自己也坦承站不穩該市場。

據LMC諮詢的數據，PSA集團和FCA集團合計總產能，亞太地區的占比僅8%，其中多數在中國，該國為每年2100萬輛汽車銷售的市場。分析認為兩集團合併有助於在中國市場的翻轉。

塔瓦雷斯一直小心於不去討論合併後集團的重整，但對於標誌汽車在中國的問題直言不諱，希望Stellantis集團能在中國扳回一城。

外界分析Stellantis集團在全球關閉的工廠產能，可能接近於福特的總產能。儘管Stellantis集團承諾不關閉任何一工廠，但據LMC數據分析，集團產能過剩問題可能在400萬輛。兩家公司都拒絕評論，表示，Stellantis在不關廠情況下仍可刪減50億美元的年度成本。

(時報資訊)