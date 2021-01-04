台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2020年的房市年初雖有疫情干擾，但台商回流市場、資金豐沛，加上股市站上萬四點，反而讓房市呈現不同以往的熱度；其中「北北桃中」四都，因基礎建設健全、產經環境成熟，房市優先受到熱錢挹注，加上自住買盤持續擴張，買氣尤顯突出。

不過央行於去年底祭出限貸政策，或許會讓部份投資人轉為觀望，但實際的市場反應，估計會在今年的1、2月逐漸發酵，可是這些政策對剛性買盤影響性不大，據此預估2021年的房市交易，應會朝穩健成長的方向發展。

去年度除了全年交易狀況璀璨之外，各都在去年壓軸的12月，移轉數據也頗亮麗，唯獨台北12月移轉量月減7.1％，成為萬紅叢中的一點綠。對此張旭嵐表示，12月的移轉狀況，多半是反映11月以前的買氣，故整體表現仍延續2020年「錢多」、「利低」的活絡基調，因此各都移轉量都較上月增2~15%。至於台北上月小跌，主因是11月交屋潮的移轉量多，導致基期較高所致，不然以台北市12月移轉量逾三千棟來看，已是2020年單月的第三高，顯示市場熱度仍暖和。

(時報資訊)