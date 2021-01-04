一名女外送員日前到台中市北屯區一家鴨肉店取餐，因出餐問題與王姓男店員爭執，王男怒罵不雅字眼且恐嚇要毆打女子，女外送員提告，王男到案坦承情緒管控不佳，相當後悔，警方訊後依法函送台中地檢署偵辦。店家今天未開門營業。

美食外送平台foodpanda一名女外送員，昨天在臉書「爆怨公社」等多個社團，張貼影片與照片指出，她1月2日前往北屯區一家鴨肉店，因出餐問題與店內男店員發生爭執。

女外送員指出，她因等待餐點出餐過久向店員詢問，不料男店員卻怒罵不雅字眼，並出言恐嚇要毆打她，女子憤而到派出所提告，網友並發起抵制店家。

事發後許多網友湧入店家臉書粉絲團與谷歌地圖評論此事件，並要求店家與店員道歉，店家今天未開門營業，臉書粉絲團也關閉，中央社記者致電餐廳則無人接聽。

台中市警察局第五分局表示，女外送員日前有持錄影畫面，到警局提告恐嚇與公然侮辱罪，涉案的王姓男子到案後，坦承因情緒管理不佳，一時氣憤怒罵外送員，事後也相當後悔，警方將依法函送台中地檢署偵辦。

今天陸續有民眾到事發的店家外拍照，警方也將派員到場，避免發生脫序狀況。

王男到案坦承情緒管控不佳，相當後悔，警方訊後依法函送台中地檢署偵辦。店家今天未開門營業。

（編輯：卞金峰）1100104

(中央社)