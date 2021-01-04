109學年HBL高中籃球甲級聯賽外卡賽第一天，高苑工商高三後衛王禹承雖然五犯提前退場，不過在高二後衛羅羽翔單場31分、9抄截幫助下，高苑挺過三重商工追分的危機，90比83收下勝利，明天和三民家商上演「高雄內戰」，決定誰能晉級八強。

羅羽翔今天單場得分、抄截均刷新個人新高，表示連打六天了雖然腳有點痠，但還挺得住，明天對三民家商就正常打，也期許團隊減少犯規，而高苑和三民都是高雄學校，學校就在比賽場地高雄巨蛋旁的三民肯定會動員啦啦隊，羅羽翔相信高苑同樣也會動員加油團不甘示弱，「主場會是我們的！」

三重商工睽違7年重返12強，可惜包括5場分組循環賽及1場外卡賽共6戰全敗，教練周敬指出，球隊之前雖和大學隊打友誼賽增加一些比賽經驗，不過高中和大學球風不相同，獲得的經驗有限，而球隊出發高雄前雖然鬥志不錯，但連日落敗也影響士氣，特別是對東山那場2分之差飲恨，沒能拉起氣勢，但球員表現也很棒了，希望下季再回來。

(中時 )