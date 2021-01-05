疫情助攻，歐洲自行車銷量翻倍成長，加上近期出現缺櫃、貨運成本高漲，預期自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）2021年自行車新車款報價，為反映成本可望調高售價。

雙雄受惠歐美各通路庫存水位偏低，在第4季拉貨補庫存挹注下，2020年12月營收成長可期，近日吸引外資、投信持續買超佈局。

雙雄5日早盤股價瞬間由黑翻紅、上下振幅均逾2％；其中，巨大盤中股價最高站上282元、美利達242元，漲幅約2％，雙雄目前仍維持紅盤。

目前正值歐美冬季，向是自行車傳統銷售淡季，惟在全球客戶積極拉貨庫存下，巨大、美利達2020年第4季迎暖冬，挹注2020年11月營收年增逾12％。

巨大集團2020年前11月合併營收達到642.52億元，較2019年同期增加9.6％，甚至已經超越2019年全年634.05億元的營收數字。

展望後市，歐美市場訂單需求依舊強勁，供不應求情形將使巨大庫存大減，各地通路仍維持在2～3周庫存的低水位。法人預期，2020年第4季營收持續樂觀，歐美市場對中低階自行車之需求熱潮，可望延續至2021年，2021年營運展望仍佳。

法人分析，美利達目前終端銷售獲利可觀，惟因2020年上半年對疫情判斷，調整出貨規模，第3季雖為傳統旺季，但因料件不足影響其出貨；展望第4季，隨著供應鏈下單大增，可望登峰造極，成為2020年最熱一季，12月營收持續看旺。

(工商 )