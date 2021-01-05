因應英國變種病毒境外移入確診，台中市防疫升級，繼跨年及元旦升旗相關活動取消改線上直播，市長盧秀燕5日在市政會議宣布，今年市府大型尾牙暫緩舉辦，而非取消，民間經濟也要顧，俟疫情緩和穩定後再舉辦。

年底各行各業辦尾牙高峰期，但因疫情再度緊張，為避免人潮群聚，盧秀燕表示，台中市與中央防疫同步，市府小型尾牙可以舉辦，但大型尾牙不是不舉辦，而是暫緩，擇期再舉辦，要顧及民間經濟，防疫加嚴，也要振興經濟。

(中時 )