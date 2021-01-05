與中央同步防疫 盧秀燕宣布：中市府大型尾牙暫緩 10:122021/01/05 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕5日宣布，今年市府大型尾牙暫緩舉辦，民間經濟也要顧，俟疫情緩和穩定後再舉辦。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應英國變種病毒境外移入確診，台中市防疫升級，繼跨年及元旦升旗相關活動取消改線上直播，市長盧秀燕5日在市政會議宣布，今年市府大型尾牙暫緩舉辦，而非取消，民間經濟也要顧，俟疫情緩和穩定後再舉辦。 年底各行各業辦尾牙高峰期，但因疫情再度緊張，為避免人潮群聚，盧秀燕表示，台中市與中央防疫同步，市府小型尾牙可以舉辦，但大型尾牙不是不舉辦，而是暫緩，擇期再舉辦，要顧及民間經濟，防疫加嚴，也要振興經濟。 周華健宣布攻北高雙蛋 自爆「利用」五月天 疫情升溫 監察院2月90周年院慶調整規劃 (中時 ) #尾牙 #盧秀燕 #暫緩 #舉辦 #民間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新光三越 去年業績締新猷 04:102021/01/04 產業．科技 漲價仍爆棚 除夕圍爐商機火熱 04:102021/01/04 產業．科技 地方推行食安自治條例 鄭文燦：不應和中央法規牴觸 09:282021/01/05 政治 機捷延伸線A22站預計2022年如期通車 18:042021/01/04 區域情報-桃園 陳宜民、凃維穗》超前部署電子疫苗護照 19:412021/01/04 觀點 獨》國民黨分析去年全國政治人物臉書粉專12強 綠領先藍 23:022021/01/04 政治 吳宗憲邀澎恰恰3年賺2億 04:102021/01/04 娛樂新聞 快時尚持續展店 強攻中南部 04:102021/01/05 產業．科技 苗栗社福怕萊豬 年禮只用台灣豬 04:102021/01/04 地方新聞 行政院不舉行大型尾牙 鼓勵各單位辦小型餐敘 14:202021/01/04 財經 黃珊珊》跨年晚會被罵翻 做好防護活動繼續辦！ 15:032021/01/04 生活 政治熱門新聞 10名前美國防長聯名呼籲一件事 林濁水看完嚇壞了 - 政治 《亞洲週刊》嗆民進黨這8字後 最新民調竟一面倒 - 政治 蘇貞昌視察萊豬是作秀？蘇醫師一篇文爆可怕內幕 - 政治 黃捷、王浩宇罷免會過關嗎 黃暐瀚爆結局 - 政治 爆綠營「吳立委」介入疫苗內線交易 孫大千要蔡英文給交代 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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