連鎖餐飲集團王品(2727)受惠兩岸事業群同步暢旺，2020年12月自結合併營收以雙位數「雙升」動能續創同期新高，帶動第四季淡季續強、亦創同期新高。累計全年營收雖降至近7年低點，但台灣事業群逆勢成長、睽違4年重返百億，創近6年高點、歷史第3高佳績。

王品公布去年12月自結合併營收15.29億元，月增達13.83％、年增達12.63％，續創同期新高。其中，台灣事業群9.9億元，月增達12.44％、年增達16.33％，連8月改寫同期新高。中國大陸事業群5.4億元，月增達16.43％、年增6.48％，亦突破疫情前水準。

合計王品去年第四季合併營收43.19億元，雖季減3.04％、仍年增達13.75％，創同期新高、歷史第5高。其中，台灣事業群約27.66億元，雖季減4.78％、仍年增達18.82％。中國大陸事業群約15.37億元，僅季減1.06％、年增4.47％，亦優於疫情前水準。

累計王品去年合併營收152.1億元、年減6.29％，為近7年低點，但衰退幅度較前11月8.01％顯著收斂。其中，台灣事業群104.8億元、年增7.12％，睽違4年重返百億規模、創歷史第3高。中國大陸事業群受疫情衝擊降至47.26億元、年減26.66％，為近7年低點。

王品表示，受惠年關將近帶動微型尾牙聚餐訂位大增，使去年12月台灣營收持續暢旺。中國大陸在疫情趨緩後，復原速度領先同業，王品、西堤2大品牌恢復率超過100％，中平價的「鵲玥」粵式小館，因符合消費者在疫後追求高性價比的剛性需求，業績表現亦不俗。

對於去年台灣營收重返百億元關卡，王品分析，主因集團提前防疫獲得顧客高信任感，近年推動「多品牌」布局各品類及價格帶策略奏效，滿足消費者需求。配合提前搶攻振興三倍券商機、「王品瘋美食」App百萬會員助陣，帶動集團得以擺脫疫情陰霾、快速復甦。

展望後市，王品集團加快展店轉型腳步，去年12月新展改裝達18家店，積極搶攻年末聚餐及微型尾牙商機。同時，歷時3個月裝修的王品牛排「起家厝」台中文心店，11日將以嶄新樣貌重新迎賓，可望挹注農曆春節與情人節營收動能。

同時，王品以「聚 北海道鍋物」、「石二鍋」、「青花驕」、「12MINI」、「和牛涮」5個品牌完整布局鍋物市場，截至去年底全台共113家店，隨著近期連2波「霸王寒流」襲台，帶動鍋物品牌業績提升2～3成，成功搶占旺季市場商機。

而王品亦持續研發新產品進軍各式館外通路搶攻「宅經濟」商機，子公司萬鮮布局冷凍、常溫食品均繳出佳績，今年亦續推「王品嚴選」年菜搶市，並與超商雙雄及店商平台推出限定套組，目標可銷售達3.5萬份、締造4500萬元營收，近期銷售業績符合預期。

(時報資訊)