新台幣從2020年以來步步走高，從30元一路升至28.1元，而2021年初更是一度攻破28元整數關卡。面對新台幣步步升、出口商步步驚的心情，經濟部長王美花表示，這些對台幣升值有壓力的企業，我們會去協助產業增加附加價值跟轉型。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率5日以28.25元兌1美元開出，升值1.74角，隨著熱錢湧入，新台幣開盤後再度逼近27元大關。台灣以出口為導向的工具機與零組件產業、紡織產業叫苦連天，王美花說，台灣在世界上有很多競爭對手，而這些競爭對手也都採取升值策略，「在弱美元的態勢下，我們經濟又很好，所以台幣升值有這樣的壓力在」。

面對台幣升值造成的企業壓力，王美花強調，「我們要去協助他」，不過以長期來說，提升附加價值、產業轉型是一定要走的路，未來會朝這方向加大力度跟產業作增加附加價值與轉型的部分，針對這些面臨多種壓力的傳產，也希望能協助他們大幅度升級，這也是未來經濟部會努力來做的事情。

至於是否會再去跟央行理事會溝通？王美花表示，她也是理監事會的成員，也會在開會時很清楚地描述台灣產業遇到的情況，尤其台灣主要兩大產業，資通信與半導體產業在出口時沒有關稅問題，但傳產部分仍有關稅，現在還要面臨匯率、新台幣升值壓力，該怎麼協助產業做好管理與因應，這是後續要來持續溝通、持續來做的。

(工商 )