頂新和德文教基金會支持台中基層棒球發展，5日捐贈十輛棒球接送車。（盧金足攝）

頂新和德文教基金會支持台中基層棒球發展，5日捐贈10輛棒球接送車，包括台中向上國中、豐陽國中、北勢國中、大仁國小等10所學校交通接駁車，讓選手外出比賽時的交通更加便利；運動局長李昱叡感謝基金會支持台中棒球運動，市府將持續完善運動環境，培養基層棒球人才。

力挺棒球，頂新和德文教基金會在全台捐贈50輛棒球員接送車，每輛包括裝備等約於65萬元以上，其中台中市即獲贈10輛。

李昱叡表示，基層棒球隊移訓或比賽，交通接駁非常重要，感謝基金會捐贈接駁車，協助學校接駁選手比賽的交通需求，讓教練與選手專心賽事，全力發揮棒球實力

台中持續耕耘棒球運動，運動局與台中市體育會棒球委員會合作辦理三級棒球運動計畫，提供國內三級(少棒、青少棒、青棒)棒球交流平台，包括金龍盃賽事、主委盃、國小樂樂棒球錦標賽等，提升台中棒球競技實力。

今年忠孝國小於重光盃棒球錦標賽獲全國第二名、金龍盃少棒賽事力行國小榮獲全國第四名；中山國中則於國中軟式棒球聯賽獲第三名及曾紀恩盃獲冠軍；興大附農於黑豹旗錦標賽獲第三名、金龍盃青棒賽中也躋身全國八強行列。

(中時 )