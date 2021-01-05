為減少對澳大利亞鐵礦砂的依賴，中國大陸計畫於2025年在海外開發出2處具有國際規模的鐵礦，以提高鐵礦石產量，並與澳洲在國際市場上爭奪鐵礦砂的定價權。

據《路透》報導，大陸工信部日前公布推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見，要求到2025年，鐵金屬國內自給率達到45%以上，並打造1至2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權益鐵礦山，要讓海外權益鐵礦占進口礦比重超過20%。

該指導意見稱，要推進鐵礦石聯合採購，增強鐵礦石定價話語權，研究建立更加公開、公正、透明的鐵礦石價格體系。此外，中國政府還計畫加快鋼鐵行業的兼併整合，形成世界級的鋼鐵集團。

《第一財經》指出 目前中國大陸是世界最大的鋼鐵生產國，但國內鐵礦品質遠低於巴西、澳大利亞礦砂，目前鐵礦砂有80%依賴進口，有60%來自澳洲，20%來自巴西。近期由於疫情的影響，巴西的鐵礦砂產量銳減，導致大陸對澳大利亞鐵礦依賴加重，隨著兩國關係緊張，大陸因此急於擺脫對澳洲鐵礦的依賴。

澳洲提出國際社會就新冠病毒源頭展開獨立調查之後，兩國關係快速惡化，大陸已就大麥、牛肉、海鮮、葡萄酒、煤炭等多項產品進行限制，但鐵礦砂對大陸鋼鐵業影響太大而未列入制裁。最近幾個月，澳大利亞鐵礦石價格大幅攀升，大陸鋼鐵企業受制於澳洲，決心加速在海外拓展鐵礦砂來源，並謀求從澳洲手中奪下鐵礦砂國際定價權。

據《美國之音》指出，去年陸企獲得了西非幾內亞的西芒杜鐵礦的1號和2號礦區，3號區和4號區則由澳中合資的公司共同持有。該礦區是世界上最大的未開發優質露天赤鐵礦資源。

大陸工信部因此指出，將加快西非和西澳大利亞大型鐵礦砂專案建設的速度。此外將與擁有豐富鐵礦石資源的俄羅斯、哈薩克、蒙古、柬埔寨等鄰國在鐵礦石資源方面的合作，還要推進東南亞、中亞、非洲等合金及合金礦資源開發和利用。

鐵礦價格升至多年來的高位，達至超過每噸150美元。而澳洲官員也呼籲，做為對中國制裁澳洲產品的反制，應該對出口大陸的鐵礦砂加徵懲罰性關稅，或禁止向大陸出口。但政界人士擔憂此一做法違反2015年與大陸簽署的自由貿易協議，亦可能令貿易戰線擴大至澳大利亞的採礦業。

(中時新聞網)