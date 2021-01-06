鮮活-KY(1256)因2020年農曆春節假期落在1月下旬，經銷商提前2019年12月啟動備貨，而2021年農曆春節假期則在2月中旬，2020年12月相對較無備貨效應，因此12月合併營收為新台幣2.91億元，年減率0.75％，全年度合併營收34.8億元，為歷史次高，年減幅1.15％。

鮮活-KY指出，2020年受到COVID-19影響，全年合併營收34.80億元，僅次於2019年全年35.20億元，年減幅已縮小至1.15％，雖合併營收表現仍未回到2019年水準，然受惠產品組合優化及高毛利產品出貨成長，以及拓展新客戶等因素，前三季獲利表現已超越去年全年，全年營運表現成長可期。

展望後市，鮮活-KY三大廠的總產能自遷廠後已提升至11萬噸，2020年受惠新客戶、新產品銷售暢旺，以及憑藉少量多樣客製化的供貨模式，快速出貨的生產能力，得以搶占市場商機，2021年將著力於飲品健康趨勢需求，繼續投入新產品研發及推廣，以及強化自動化倉儲與配送系統布局，進而帶領公司持續穩健發展。

(時報資訊)