【愛傳媒黃珊珊專欄】2021年萊豬正式叩關，1月4日中午我和蔡炳坤副市長、曾燦金教育局長一起視察「首創校園肉品專案查核」，確保乙型受體素零檢出，保護孩童食安。

隨著今年1月1號萊豬開放，中央也宣布地方零檢出自治條例失效，但請台北市的市民朋友不用擔心，我們仍會保障孩童的健康，並以專區方式為市民朋友留下選擇的自由。

我們去年就已經全面透過「更換契約」的方式，確保學校膳食廠商全面使用國產豬肉及牛肉，今年1月起也會規畫進口肉品專案查核，1月的稽查就會多達約300場，6月前將辦理832場查核全面清查北市中小學及幼兒園的餐點，只要含有萊劑，就會立即終止契約。

另外，中央在年前宣布地方「零檢出」的自治條例失效，不過，台北市是要求設置「非萊專區」，確保市民在購買時，可以分辨哪些是沒有萊劑的豬肉，讓民眾更放心的選購，是我們的責任。

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)