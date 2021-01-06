根據一產業單位周三最新公布的數據顯示，英國在2020年新車銷售大幅滑落接近30%，為自1943年以來最大的跌幅。

汽車製造和交易協會(SMMT)初步的數據顯示，去年英國新車需求僅163萬輛，特別受影響的是在四月時銷售下跌97%，當時英國進入第一次的全國封鎖。經銷商從六月開始逐漸地重新營業。SMMT主管表示，僅三、四個月的時間，就少賣了約75萬輛，這些很難回來。

因為為非必要商店，英格蘭的汽車展示間在11月又因二度封鎖而關閉，但是多數有準備好，提供線上服務，但是仍無法抵擋全年的27%下滑。

2020年新車銷售水準為自1992年以來的低位，跌幅則為1943年以來之最。

柴油車去年銷售占比約五分之一；電動車和插電式油電混合車占比約十分之一。

如同其他零售業，英格蘭和蘇格蘭地區在本周宣布全境封鎖，也將打擊汽車銷售。

SMMT協會預期2021年汽車銷售將低於200萬輛，車商正緊張地觀察三月變化，三月應為全年銷售最佳的兩個月份之一。

SMMT表示，應該儘可能地在未來兩三個月維持銷售力，特別是三月為汽車業重要月份，但是將毫無疑問地受到影響。

(時報資訊)