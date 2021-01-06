今年元旦起萊豬開放進口，引發國人食安疑慮，中研院前院長李遠哲5日表示，不一定所有萊豬都不好，若在安全標準內，萊劑對健康影響不大，引起爭議。根據一份最新網路民調顯示，絕大多數網友認為，萊豬並不是小問題。

李遠哲受訪時表示，不一定所有的萊豬都不好，只要在安全標準內，都可以吃。他指出，台灣空氣這麼差，得到肺腺癌的人這麼多，大家不關心空汙、肺腺癌，每天都在談萊豬，很不可思議，李遠哲還認為，別把小問題當成世界大戰在打。

入口網站《YAHOO》以「談萊豬，李遠哲說不能把很小的問題當成世界大戰在打，你覺得萊豬是小問題嗎？」為題進行網路投票，投票時間為1月6日至11日，截至下午5點20分，已有974名網友參加投票，投「是」的有78票，投「不是」的有896票。

網友投票結果。(翻攝自YAHOO)

認為萊豬是小問題的網友指出，「美牛都在吃了，有差美豬嗎？」、「沒什麼問題啊，不要吃萊豬就好了，說不定你想吃還沒有廠商敢進口」、「本來就是小問題，而且我也可以選擇」。

認為萊豬不是小問題的網友則表示，「你還要毒害多少台灣人呢？」、「設定劑量就是代表有害，無庸置疑」、「請李先生吃好吃滿」、「有那麼多國家都禁，為何我們不禁」。

(中時新聞網)